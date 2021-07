Landesrat: „Jeder investierte Euro lohnte sich“

Es war de facto mehr als ein 100-jähriges Hochwasser. Wir befinden uns seit einiger Zeit in einem Überlastbereich. 1,7 Millionen Kubikmeter an Retentionsbecken waren innerhalb von zwei Stunden voll. Es kam zu weitreichenden Überflutungen, großteils aber im geplanten Bereich. Nicht geplant war es aber im Bereich Stuhlfelden und Uttendorf. Wir sind jedenfalls am Limit angekommen.