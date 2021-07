Der große Araber-Ansturm bleibt heuer noch aus

In der bei Arabern beliebten Region Zell am See-Kaprun will man keine Prognosen abgeben. Seit zehn Jahren setzte man keine Marketingaktivitäten mehr auf der Halbinsel, den Markt bearbeite man nicht. Vorhersagen seien daher nicht möglich, lässt der Tourismusverband auf „Krone“-Anfrage wissen. Aber: Nach Absprache mit der Österreich Werbung gehe man davon aus, dass ab der zweiten Julihälfte wieder vermehrt Araber einreisen werden. Noch im Tourismusjahr 2018/19 sorgten die Araber für 399.054 Nächtigungen in Zell am See-Kaprun – also 14,13 Prozent der Gesamtnächtigungen.