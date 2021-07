Bewohnerin eines Pflegeheimes stürzte aus Fenster

Die 88-jährige Bewohnerin befand sich am Samstag gegen 13.15 Uhr in ihrem Zimmer in dem Pflegeheim in Hermagor. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte die Frau durch das Fenster aus dem ersten Stock. „Die Pensionistin schlug zuerst auf einem vorgebauten Glasdach auf und fiel dann auf den gepflasterten Boden“, berichtet ein Polizist.