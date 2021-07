Geldentwertung ist das Schreckgespenst Nummer 1

45 Prozent wollen verreisen

Die Sehnsucht nach normalem Alltag (60,3 Prozent), Reisen und Urlaub (35,01 Prozent) sowie Freunde und Familie treffen (45,78 Prozent) sind Bereiche, die in der neuen Normalität wirklich zählen. Ausgaben sind in diesem Jahr insbesonders in den Bereichen Wohnen (36,29 Prozent), Reisen (34,04 Prozent), Freizeitaktivitäten (33,19 Prozent) und Gesundheit (31,16 Prozent) geplant. 45 Prozent der Befragten haben geplant, in diesem Jahr zu verreisen. Zu den besonders beliebten Reisezielen zählen Österreich (45,71 Prozent), Italien (29,1 Prozent), Kroatien (28,17 Prozent) und Griechenland (8,58 Prozent).