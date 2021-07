„Zeitfenster wird kleiner, um Ruder herumzureißen“

Ihr Buch „Ändert sich nichts, ändert sich alles“, das am 26. Juli erscheint, veranschaulicht auf faktenbasierte und persönliche Weise, dass die Klimakrise die größte Herausforderung unserer Zeit ist. Wann haben Sie das erkannt?

Es gab zwei Wendepunkte. Der Erste war, als ich selber noch als Wissenschafterin tätig war und gemerkt habe, dass das Wissen über die Klimakrise, das es bereits gibt, nicht in der Politik ankommt. Der Zweite war am Klimagipfel in Katowice, auf dem viele Aktivistinnen und Aktivisten aus anderen Ländern ihre Geschichten erzählt haben. Dort habe ich Menschen von Inselstaaten kennengelernt, die möglicherweise ihre Heimat verlieren werden, weil der Meeresspiegel ansteigt. Und Menschen, die schon jetzt aus ihren Regionen flüchten müssen, weil sie aufgrund der Trockenheit vor Ort nichts mehr anbauen können. Das hat mir eindrücklich vor Augen geführt, dass die Klimakrise nicht nur eine Umweltkrise ist - sie ist eine menschliche. Menschen sind schon heute ganz konkret betroffen, global und in Österreich. Deshalb habe ich den Schritt gewagt, den wahrscheinlich wenige machen, nämlich jenen von der Wissenschaft in den Aktivismus.