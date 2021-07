Die kleine Botin reist künftig nachhaltiger

Nachhaltig reisen, geht das? Diese Frage stelle ich mir immer wieder, und eine finale Antwort ist wohl nicht das, wonach ich wirklich suche. Hilfreich sind meiner Meinung nach aber Werte, an denen ich mich orientieren kann. Nachhaltigkeit findet viel im Moment statt, und Bewusstsein dafür schaffen möchte ich auf jeden Fall, denn genau diese Haltung gebe ich auch an meine Kinder weiter. Beim Reisen sind es unterschiedliche Punkte, die ich in meine Überlegungen einbeziehe. Die Destination ist mit Sicherheit die erste. Muss es wirklich immer weit weg sein?