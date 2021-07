Mitmachen und Nespresso-Packages gewinnen

Mit den steigenden Temperaturen ist auch der Eiskaffee auf dem Vormarsch: 37 % der Unter-30-Jährigen konsumieren mehr als 3 Mal pro Woche Eiskaffee. Die jüngeren Kaffeegenießer trinken ihren Kaffee nicht nur kalt, sondern sind auch stets auf der Suche nach exotischen Geschmacksrichtungen. Vor diesem Hintergrund begeistert BARISTA CREATIONS For Ice in diesem Sommer die Eiskaffee-Fans neben den bewährten saisonalen Sorten auch mit einem neuen Kokosnuss-Geschmack. Die Röst- und Mahlparameter für jeden Blend wurden so konzipiert, dass der Geschmack und die Aromen des Kaffees durch die direkte Zubereitung auf Eiswürfeln optimal zur Geltung kommen, ohne den Kaffee zur verwässern.