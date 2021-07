Für Jaissle sind die Fußstapfen gewaltig

Gegner startet bei null



Tag eins der neuen Zeitrechnung startet heute in Wels. Wo es für die im Pokal erfolgsverwöhnten Bullen darum geht, die vermeintlich leichte Hürde zu nehmen. Wie, ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, Adeyemi und Co. fahren den 19. Cup-Sieg in Serie ein.