Aufruf der Gesundheitsbehörde nach positiven Tests

Fall auch in Sölden

Und Personen, die sich in der Nacht von Samstag, 10. Juli 2021, auf Sonntag, 11. Juli 2021, von 0 bis 4 Uhr im Club Katapult in Sölden aufgehalten haben, werden ebenfalls aufgerufen, auf ihren Gesundheitszustand zu achten sowie einen Covid-Test durchzuführen. Auch hier wurde eine Person positiv getestet.