Bürgerbegehren: 3000 Stimmen sind einfach „futsch“

Es war heute bereits die dritte Sitzung der Hauptwahlbehörde zum Bürgerbegehren. Nach dem ersten Treffen hatte Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP), ein klarer Befürworter des Garagenausbaus, darauf hingewiesen, dass in einem Begleitschreiben zum Antrag auf das „Salzburger Stadtrecht 1955“ verwiesen wurde - tatsächlich hätte es aber „1966“ heißen müssen. Die Sitzung wurde vertagt, später stellte sich heraus, dass der Fehler keine Bedeutung für die Entscheidung der Hauptwahlbehörde hatte. In der zweiten Sitzung wiesen die Juristen des Landes dann aber auf den nun von Stolzlechner bestätigten Formfehler hin - worauf das Gutachten in Auftrag gegeben wurde.