Mann bedrohte Lebensgefährtin mit Klappmesser

Ein 48-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land bedrohte am 14. Juli 2021 gegen 20:30 Uhr seine 52-jährige Lebensgefährtin in deren Haus mit einem Klappmesser. Der Beschuldigte wurde gegenüber der Frau handgreiflich, daher wurde ein Betretungs-/Annäherungsverbot von der Polizei ausgesprochen. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete nach der Vernehmung des Beschuldigten die Einlieferung in die Justizanstalt Wels an.