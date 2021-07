Sehen wir Erling Haaland bald mit Schnauzbart?

Umfrage zum neuen Look

Doch davon wollte der ehemalige Salzburger nichts wissen. Vielmehr startete er in seiner Instagram-Story eine Umfrage zu seinem neuen Look. Erst fragte er die User, ob er sich die Haare wieder schneiden solle, dann war sein Kollegen Mahmoud Dahoud an der Reihe. Mit einem Foto, das Haaland mit einem virtuellen Schnauzbart zeigt, fragt er: Was meinst du, soll ich auf einen Bart sparen?