3G-Check in Kärnten: Kontrollen nur lückenhaft

3G-Kontrolle nicht überall

Nach diesen Reaktionen machten sich auch Redakteure der „Kärntner Krone“ auf, um sich selbst ein Bild vom Kontrollverhalten in den heimischen Lokalen zu machen. In sechs von zehn Betrieben in Klagenfurt konnten wir uns setzen, ohne nachweislich geimpft, getestet oder genesen zu sein (unsere Redakteure verfügen über Test- bzw. Impfnachweise). In drei Lokalen mussten wir uns nicht einmal registrieren.