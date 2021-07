Zur Panzer-Zukunft in Ried fehlt klare Ansage

Termin und Fragen offen

Ein Termin im September wurde ins Auge gefasst. Ob vor oder nach der Wahl am 26. September ist noch offen. Ebenfalls viele offene Fragen bleiben nach der jüngsten Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS-Nationalratsabgeordneten durch Tanner. Die ÖVP-Politikerin hält zwar fest, dass der Erhalt aller Standorte in Oberösterreich sichergestellt sei. Auch im Raum Ried sei das Bundesheer stark präsent, das solle auch so bleiben. Erneut fehlten aber klare Ansagen zum Panzer-Bataillon.