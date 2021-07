Die größten „Füllhörner“ der Landesregierung

ÖVP vor SPÖ

Und wer hat diesbezüglich am meisten Steuergeld zu verteilen? An der Spitze stand 2020 ÖVP-Politiker Markus Achleitner, zuständig unter anderem für Wirtschaft und Tourismus. Auf Platz 2 liegt SPÖ-Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer – die konkreten Zahlen finden Sie in der Grafik. Die beiden haben übrigens die Plätze getauscht, 2019 lag Gerstorfer deutlich vorne (112,5 versus 99,7 Millionen Euro). Die weiteren Platzierungen finden Sie ebenfalls in der Grafik.