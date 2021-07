Albtraum Tunnelbrand ging glimpflich aus

Eine 27-Jährige fuhr am Mittwoch gegen 10.10 Uhr mit ihrem Pkw auf der S10 aus Richtung Linz kommend in Richtung Freistadt. Plötzlich trat bei dem Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache ein Leistungsverlust auf und es begann zu rauchen. Die Lenkerin konnte den Pkw noch in einer Pannenbucht im Tunnel Götschka zum Stillstand bringen und sich in Sicherheit bringen, bevor der komplette Motorraumbereich zu brennen begann.