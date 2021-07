Frust bei Personal: Schluss mit der Krankenpflege?

Zu wenig Lohn

Was sind die Faktoren für einen möglichen Ausstieg? An der Spitze der (Mehrfach-)Nennungen stehen „zu wenig Entlohnung“ (55,7 Prozent), „zu wenig Wertschätzung und Anerkennung“ (46,7 Prozent), „Personalmangel“ (44,4 Prozent), „zu hohe Arbeitsbelastung“ (40,9 Prozent) und „zu hohe psychische Belastung“ (36,1 Prozent).Und: Aus Sicht der Spitalspflegekräfte setzte und setzt die Politik keine ausreichenden Maßnahmen, um die Pflege in in der Covid-19 Pandemie zu unterstützen und zu entlasten, 90 Prozent sehen das so!