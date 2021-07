YouTuber MaxaMillion mischt mit MAM Modeszene auf

Nachhaltige Produktion in Portugal

Produziert wird außerdem nachhaltig in limitierter Stückzahl in Portugal - in denselben Häusern wie Balenciaga, Jaquemus & Balmain. Dabei bleiben die Produkte des Österreichers aber erschwinglich, wie er selbst betont. Ein Hoodie kostet zum Beispiel um die 150 Euro, in der Welt der Designermode auf jeden Fall ein unterdurchschnittlicher Preis. Begrenzte Stückzahlen machen die Stücke noch begehrlicher - aber zugleich wird so auch die häufig kritisierte Überproduktion der Modebranche vermieden.