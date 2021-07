Drei Salzburger „Adler“ sind zum Auftakt dabei

Damen-Cheftrainer Harald Rodlauer erwartet sich bereits einiges. So meinte er im Vorfeld: „Wir sind in Wisla sehr gut vertreten, denn wir schätzen den Vergleich mit den anderen Nationen sehr hoch ein. Marita Kramer zeigt im Training teilweise schon großartige Sprünge, jetzt gilt es weiter an der Konstanz zu arbeiten.“ Ei Update gibt es auch zur frisch vermählten Chiara Kreuzer, ehemals Hölzl: „Für sie kommt der Wettkampf in Wisla noch etwas früh, sie wird voraussichtlich beim zweiten Bewerb in Courchevel in Frankreich in den Sommer-Grand-Prix einsteigen.“