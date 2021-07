Nachwuchsforscher erobern wieder Wiener Unis

Wissenschaft für die ganze Familie wird an zwei Nachmittagen im virtuellen Kinderuni-Livestream geboten: Am 14. und 21. Juli, jeweils ab 16 Uhr können die Zuseher innerhalb weniger Stunden auf eine Zeitreise durch das Korallenriff gehen, mehr über Kryptowährungen und Corona-Viren-Impfungen erfahren oder lernen oder wie sie trotz Stress gesund und glücklich bleiben können. Pro Nachmittag stehen vier Vorlesungen auf dem Programm.Auch für Erwachsene gibt es ein Programm: Mit der Elterninfo gibt es am 22. Juli die Möglichkeit, sich über den sicheren Umgang mit dem Internet zu informieren und sich von Top-Experten beraten zu lassen.