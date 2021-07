Urlaub mit 4 Pfoten im ****s Hotel in Tirol

Aktiv im Urlaub: Wellness, Wandern und Genießen

Im Hotel wird allen Gästen mit Hund ein breit gefächertes Aktiv- und Abenteuerprogramm geboten. Herrchen und Frauchen sind hier besonders angesprochen. Ihr Hund soll den Urlaub in Tirol zusammen mit Ihnen möglichst aktiv genießen. Der Hausherr Christian Eiterer ist staatlich geprüfter Bergführer und führt Sie z.B. durch das imposante Gletschermassiv der blauen Silvretta. So bekommt der Urlaub im Hotel mit Hund hier in Tirol eine neue Dimension!