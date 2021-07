Mühsame Bergrettung von 60-Jähriger bei Krimml

Die Frau (60) aus Deutschland hatte sich am Dienstag beim Abstieg auf 2700 Metern Seehöhe derart am Bein überknöchelt, dass sie nicht mehr weitergehen konnte. Im Bereich der Unfallstelle bei Krimml im Oberpinzgau gab es aber keinen Mobilnetzempfang, weshalb zuerst ein anderes Mitglied der Wandergruppe weiter in Richtung Tal abstieg, um die Einsatzkräfte zu alarmieren.