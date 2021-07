Corona-Tests: „Gala“-Kicker in Athen abgewiesen

Die Türkei wirft griechischen Behörden Schikane vor, weil das Team des türkischen Fußballklubs Galatasaray Istanbul bei der Einreise in Athen zusätzliche Corona-Tests absolvieren sollte. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu bestellte die Regierung in Ankara am Dienstag den griechischen Botschafter ins Außenministerium ein, um zu protestieren.