„Die Olchis“: Mit krone.at zur Premiere in Wien

Als Bücher sind sie schon lange ein Hit, jetzt sind die grünen, superstarken und gut gelaunten Müllhalden-Bewohner zum ersten Mal auf der Kinoleinwand zu sehen! Mit „Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing“ (ab 22.7.) können sich kleine und große Zuschauer auf die fröhlich-faule und fliegen-umschwirrte Familie freuen, die mit ihren muffelfurzcoolen Abenteuern schon Generationen von Kindern begeistert hat. Gewinnen Sie mit krone.at Tickets für die Kinopremiere der Müllhalden-Bewohner in Wien am 21. Juli!