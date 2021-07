Motorradlenker (68) wegen Insekt im Helm gestürzt

Der 68-jährige Kagenfurter war am Dienstag gegen 15.45 Uhr mit seinem Motorrad in Grafenstein unterwegs gewesen, als er von der Packer Straße (B70) nach rechts in die Tainacher Straße (L115) abbiegen wollte. „Laut eigenen Angaben flog dem Mann eine Mücke oder dergleichen durch das geöffnete Helmvisier direkt in sein Auge, wodurch dieser in der dortigen Rechtskurve zu Sturz kam“, schildert ein Polizist.