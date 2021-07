Dokument fehlte: Angestellten mit Pistole bedroht

Am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr rief der 80-jährige Mann bei einem öffentlichen Amt in Spittal an der Drau an und gelangte an einen 26-jährigen Mitarbeiter. Nach einem intensiven Wortwechsel zwischen dem Beamten und dem Pensionisten, drohte dieser am Telefon mit den Worten „Braucht man bei euch eine Pistole, um die erforderlichen Dokumente zu bekommen?“.