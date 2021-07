SPÖ, oje | Kein Lockdown mehr

Mittlerweile ist der Kampf zwischen SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil an peinlich anmutender Härte kaum mehr zu überbieten. Zum ersten Schlag holte Rendi-Wagner bekanntlich am Montag (Doskozil sei „unehrlich“) aus, gestern legte der Burgenländer nach: „Eine Beflegelung“ sei das, auf Kindergartenniveau, tönt es aus Eisenstadt. Doch was geschieht nun in der zerrütteten, ehemals stolzen Partei? Die beiden mächtigen Landeshauptleute Peter Kaiser (Kärnten) und Michael Ludwig (Wien) sprechen immer noch nicht ein Machtwort. Ludwig meinte nur, dass sicher kein Wiener aus der Stadtregierung den Bundesvorsitz übernimmt. Und Kaiser fordert, dass sich die Beteiligten „jetzt endlich zusammenreißen“ sollen. Ob sich dieser Wunsch erfüllt, ist fraglich. Sogar altgediente SPÖ-Granden, so ist zu hören, schütteln in Anbetracht der Selbstzerstörung der Partei nur noch den Kopf. Und Michael Jeannée meint dazu: „Die beiden benehmen sich wie der Charly und die Mitzi aus dem Gemeindebau. Aber wie auch immer: Kanzler Kurz in Amerika braucht sich keine Sorgen zu machen. Denn die SPÖ spielt in seiner politischen Zukunft keine Rolle mehr. Sebastian Kurz kann sich voll und ganz auf Herbert Kickl konzentrieren.“ Endlich zusammenreißen, das wäre ja wirklich keine schlechte Idee…