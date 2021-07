Barfußschuhe sind eine Wohltat im Sommer

Wie der Name bereits verrät, hat man in diesen das Gefühl, barfuß zu laufen. Das bedeutet, man spürt den Untergrund deutlicher und hat somit ein ganz anderes „Geh- oder Laufgefühl“. Zudem ist das Gehen in Barfußschuhen gesünder: Die Durchblutung wird gefördert, die Haltung verbessert sich, außerdem passen sich die Schuhe sehr gut an den Fuß an und vermeiden so Schmerzen beim Gehen.