In Salzburg tourt schon bald ein Impfbus

Konzentrieren will sich das Land verstärkt auf Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund. „Hier arbeiten wir eng mit den Vereinen und Einrichtungen zusammen, informieren in mehreren Sprachen und wollen ganz einfach Barrieren überwinden“, teilte der Gesundheitsreferent mit. Der türkischer Botschafter in Wien hat am Montag bei einem Salzburg-Besuch an seine Landleute appelliert, sich impfen zu lassen. Am kommenden Freitag findet auch in der Alif-Moschee in Hallein-Neualm ein Impftermin statt.