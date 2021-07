krone.at verlost jede Menge frische Sommerlektüre

Sherlock Holmes‘ clevere Schwester ermittelt

Wer Krimis mag, dem sei auch der nächste Lesetipp ans Herz gelegt: Die Comic-Adaption der Romane von Nancy Springer um Sherlock Holmes‘ clevere Schwester Enola! Die Nachwuchsermittlerin braucht all ihren Einfallsreichtum und ihren Scharfsinn, um die Spur ihrer verschwundenen Mutter in London wiederaufzunehmen. Keine leichte Aufgabe, wenn die eigenen Brüder sie in ein Internat stecken wollen, damit eine echte Lady aus ihr wird. Und dann wird Enola auch noch in die Entführung eines jungen Lords verwickelt …