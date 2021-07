Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Der hübsche fünfjährige Mischlingsrüde Rex ist ein sehr fröhlicher und geselliger Hund. Er liebt es, im Mittelpunkt zu stehen und den Clown zu spielen. Rex sucht ein liebevolles neues Zuhause, in dem er sein Leben in vollen Zügen genießen kann! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at