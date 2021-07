Zauberhaften Abend mit dem Magierduo gewinnen

Noch in diesem Sommer können sich Fans aus Graz, Villach, St. Pölten, Eisenstadt und Linz auf im wahrsten Sinne des Wortes zauberhafte und atemberaubende Abende freuen! Im Frühling 2022 folgen dann Innsbruck, Feldkirch, Wien, Wiener Neustadt, Salzburg und Grafenegg. „Es ist ein herrliches Gefühl, wieder auf der Bühne zu stehen“, freut sich Amélie van Tass. Und Thommy ergänzt: „Natürlich ist es etwas Besonderes, in der Heimat aufzutreten - noch dazu nach so einer langen Pause!“