Einbruch am helllichten Tag in Viktring

Vermutlich über die Mittagszeit wurde am Montag in ein Wohnhaus in Klagenfurt-Viktring eingebrochen. Die Bewohner, ein Ehepaar, waren zwei Stunden nicht zu Hause. Kurz nach 14 Uhr bemerkten sie Einbruchsspuren an der Haustüre und fehlende Wertgegenstände im Haus.