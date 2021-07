„Digitale Fitness“ für die Generation 65+ in OÖ

„Die Pandemie hat gezeigt, dass Senioren ohne digitalen Grundkenntnissen ein echter Schaden erstanden ist“, sagt Seniorenbund-Obmann LH a. D. Josef Pühringer. Für die ältere Generation heißt es auch bei den Bankgeschäften umdenken. Der Seniorenbund bietet daher ein „digitales Fitnesstraining“ an. „Da so etwas am effektivsten ist, wenn es vor Ort und durch einen bekannten Ansprechpartner geschieht, haben wir uns als Partner die Raiffeisen Landesbank geholt“, so Pühringer. In einstündigen Kleingruppen-Workshops sollen durch Kundenberater Ängste vor der digitalen Welt genommen und Fachkenntnisse vermittelt werden.