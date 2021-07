Im Nationalpark wird der Gürtel enger geschnallt

„Wenn man es positiv formulieren möchte, optimieren wir gerade unsere Ressourcen“, will Volkhard Maier, Geschäftsführer des Nationalparks Kalkalpen das Wort „Sparkurs“ nicht in den Mund nehmen. Tatsächlich muss er im gesamten 20.850 Hektar großen Areal beinhart den Rotstift ansetzen. Laut Rechnungshofbericht drohte 2019 die Zahlungsunfähigkeit, die Maier aber bestreitet. „Wir können unsere Verbindlichkeiten immer erfüllen, aber durch die fehlenden Indexanpassungen bei den Zahlungen der Eigentümer Bund und Land stehen uns umgerechnet rund 700.000 Euro pro Jahr weniger zur Verfügung“, hofft Maier auf einen erfolgreichen Abschluss der laufenden Finanzierungsgespräche. Diese würde dem 1997 gegründeten Nationalpark wieder mehr Luft verschaffen. Aus finanziellen Gründen ist derzeit die Informationsstelle im Nationalpark-Zentrum in Molln nicht geöffnet. Ebenso sind die Info-Stelle am Hengstpaß und das Wildniscamp im Holzgraben nicht in Betrieb. „Molln ist ein schwieriger Standort. Die anderen Stellen sind viel besser frequentiert, diese wollen wir unbedingt wieder aufsperren“, meint Maier.