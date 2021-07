CarinthiJA 2020: Bühne für Erinnerung

Hommage an Johann Kresnik

Getanzte Erinnerung bietet das Center for Choreography: In „Jemand. Eine Hommage an Johann Kresnik“ würdigt es den Bleiburger Künstler, der Teile seiner Arbeit Opfer- und Täter-Biografien gewidmet hat, musste er doch als Dreijähriger erleben, wie sein Vater erschossen wurde. Uraufführung: 16. 7., Kulturni dom. Infos: www.ccb-tanz.at