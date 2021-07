1000 Corona-Schutzimpfungen ohne Anmeldung erfolgt

Appell an Bevölkerung

An der Last-Minute-Impfaktion am Freitag nahmen rund 600 Personen teil, bei der Impfung ganz ohne Voranmeldung am Samstagabend waren es immerhin 400. Landesrätin Martina Rüscher zeigte sich am Sonntag mit diesen Zahlen zufrieden, appellierte aber an die Bevölkerung, unbedingt auch den Termin für die zweite Impfung wahrzunehmen.