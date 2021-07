Mann (74) weiter vermisst nach Salzach-Sturz

Seit Donnerstag gilt in St. Johann im Pongau ein 74-Jähriger als abgängig. Sein Bruder schlug am Samstag Alarm. Der Mann dürfte in die Salzach gestürzt sein. Ein Sucheinsatz der Wasserrettung folgte, blieb aber ohne Erfolg. Auch die Suche nach dem Buben, der Ende Juni in die Salzach gestürzt war, brachte keinen Erfolg.