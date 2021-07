Flut an Anzeigen gegen Autofahrer in Salzburg

Alkohol am Steuer: Ein 65-jähriger Pkw-Lenker war in der Nacht auf Freitag in der Stadt Salzburg mit 2,30 Promille unterwegs. Am Samstag kurz nach Mitternacht hielt die Polizei dann in Oberndorf einen 53-jährigen Flachgauer mit 2,04 Promille an. Führerschein hatte er keinen dabei.