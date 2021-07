Pkw-Lenker (17) wurde plötzlich schwarz vor Augen

Der Wagen des Jugendlichen stieß gegen die linke Vorderseite des anderen Autos und kippte auf die rechte Seite. Der 17-jährige österreichische Staatsbürger wurde schwer verletzt, von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige Lenker kam mit leichten Blessuren davon und wurde nach einer kurzen Verpflegung in einem Spital in häusliche Pflege entlassen.