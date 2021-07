Streit um Smartphone gipfelt in blutiger Rauferei

Zwei flüchtige Bekannte haben am späten Samstagnachmittag auf dem Yppenplatz in Wien-Ottakring um ein Handy gerauft. Laut Polizeisprecher Mohamed Ibrahim saß ein 29-Jähriger gegen 17.45 Uhr auf einer Bank und bemerkte den ihm bekannten 23-Jährigen in der Nähe. Der Ältere bedeutete dem Jüngeren herzukommen, dieser folgte der vermeintlichen Einladung. Dann allerdings forderte der 29-Jährige das Handy seines Bekannten, sonst würde es Prügel setzen.