Vier Jugendliche hantieren mit einer Waffe

Vier kroatische Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren hielten sich am Freitagmorgen auf einem Skaterpark in Linz-Kleinmünchen auf. Zeugen wollen gesehen haben, dass das Quartett mit einer Faustfeuerwaffe hantierte und alarmierten die Polizei. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften samt Cobra machten sich sofort auf den Weg und konnten drei der Jugendlichen vor Ort antreffen. Waffe war allerdings keine zu finden.