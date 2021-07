Premiere! Eine Frau kommentiert das EURO- Finale

Eine Final-Kommentatorin bei WM oder EM gab es in Deutschland bisher nur im Privatradio. In öffentlich-rechtlichem Rundfunk kam das noch nie vor. Auch in Österreich nicht. Aber das hat andere Gründe: Die Liveübertragungen im Radio und die Bundesliga-Konferenz-Schaltung wurden Ende der Neunziger Jahre beendet. Man stellte sie ein. Übrig blieben LIVE-Einstiege.