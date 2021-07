Jubiläum von Ortstafel-Kompromiss wurde gefeiert

Der sogenannte Ortstafel-Kompromiss oder Ortstafel-Friede von 2011 - erreicht unter LH Gerhard Dörfler - jährte sich zum zehnten Mal. Bundespräsident Alexander Van der Bellen nahm aus diesem Anlass am Donnerstag an einem Festakt in Klagenfurt teil. Er nimmt auch heute noch weitere Termine im Land wahr.