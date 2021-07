Mit Auto gegen Lärmschutzwand geprallt

Eine 28-jährige Autofahrerin verlor am Donnerstagnachmittag auf der Pinzgauer Straße zwischen Lofer und Saalfelden die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte gegen die Lärmschutzwand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw schwer beschädigt. Die Lenkerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung ins Tauernklinikum Zell am See gebracht.