Hurra! Jetzt sind Schulferien angesagt!

Was aber gewiss ist: Die Schulferien werden sich auf den Salzburger Straßen in den nächsten Tagen bemerkbar machen. So ist mit der zweiten Reisewelle zu rechnen, da auch in den Nachbarländern die Ferien- und Urlaubszeit beginnt. Laut dem ÖAMTC wird der Großraum Salzburg wieder zum Stau-Schauplatz werden. Man sollte am Walserberg bei Aus- und Einreise mit langen Wartezeiten rechnen.