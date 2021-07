Neue Zeiten

Liebe Leserinnen, liebe Leser, unser aller Leben wurde in den vergangenen Monaten auf den Kopf gestellt. Maske tragen und Abstand halten sind fast schon zur Gewohnheit geworden. Die Abgeordneten im Vorarlberger Landtag hätten dies - per Gesetz - eigentlich nicht tun müssen (taten es aber doch). Warum das so ist, erklärt Präsident Harald Sonderegger im Interview. Zugleich blickt auch er auf turbulente Zeiten zurück, in denen zwei wegweisende Beschlüsse gefasst wurden. Einstimmig und ohne böse Worte. In Pandemiezeiten sicher lobenswert, doch auch im Landtag wäre es an der Zeit, wieder einen politischen Diskurs zu führen. Im Moment gipfelt die ungewohnte Freundlichkeit allerdings in gemeinsamen Turnübungen während der Sitzung. Weitere Einzelheiten erspare ich Ihnen… Viel lesens- und lobenswerter sind nämlich die Ideen der Mitglieder der Plattform Klimacent. Vorarlberger Unternehmen und Organisationen haben dort die Möglichkeit, ihren CO2-Ausstoß regional zu kompensieren direkt in regionale Klimaschutzprojekte zu investieren. Sieben Vorarlberger Organisationen unterstützen die Plattform. Investiert werden kann in den Ausbau von Biomasse-Nahwärmeanlagen, Bürgerkraftwerke und Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften, saisonale Wärmespeicher, Humusaufbau und Moorschutz, Sharing- und Recyclingsysteme und vieles mehr. Als erste Kunden kompensieren die Arbeiterkammer Vorarlberg und die Gemeinde Göfis ihren CO2-Ausstoß. Für die AK wurden 264 Tonnen CO2-Emissionen durch Strom, Wärme und Treibstoffe errechnet. Ihre Kompensationszahlung für das Jahr 2021 liegt demnach bei 12.650 Euro. Das Geld fließt in eine Aufforstung im Stadtforst von Feldkirch. Viel Vergnügen auch beim Lesen unserer anderen Beiträge wünscht, Sonja Schlingensiepen