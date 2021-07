Red Bull Flugtag: Gewinnen Sie eine Wildcard!

Peter Pichler, Pilot des letzten Siegerteams „Back to the Future“ aus Wilfersdorf in Niederösterreich sagt über den Erfolg beim Red Bull Flugtag 2012 vor 100.000 Zuschauern: „Das war ein richtig geniales Event. Ich bekomme noch heute Gänsehaut, wenn ich an diesen Tag denke.“ Er erzählt: „Wir waren alle technikaffin und verrückt genug. Dass es irgendetwas mit Auto sein wird, war schnell klar. Am Ende wurde es dann ein fliegender DeLorean wie in dem bekannten Hollywood-Film “Zurück in die Zukunft".