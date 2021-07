Fußball-EM erhöht Covid-Risiko für Männer um 30%

Deutlich mehr Covid-Fälle auch bei Geimpften

Auch bei Menschen, die beide Impfungen bekommen haben, habe sich die Zahl der Corona-Fälle vervierfacht. Für den Anstieg wird die hochansteckende Delta-Variante des Erregers SARS-CoV-2 verantwortlich gemacht. Die britische Regierung will die Corona-Maßnahmen in England am 19. Juli vollständig aufheben.