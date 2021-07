Betrunkener Radfahrer wurde von Auto erfasst

Im Kolonnenverkehr in der Stadt Salzburg wollte am Mittwochnachmittag ein 54-jähriger Radfahrer aus Anthering nach rechts abbiegen. In diesem Moment wurde er von einen Pkw-Lenker (67) überholt. Das Auto erfasste den Radfahrer, der dabei zu Sturz kam und sich dabei am Kopf verletzte. Der Mann trug keinen Helm, hatte aber einen Alkoholwert von zwei Promille.